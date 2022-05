Imkersgilde St-Ambrosius viert Week van de Bij met fietstocht

Retie/Arendonk Voorzitter Frietrock overleden: “Iedereen welkom voor friet, cava en een goede sigaar na de afscheids­dienst”

Kempense metalliefhebbers, vrienden en familie zijn in rouw door het plotse overlijden van Jan Daneels, Jan Kilowatt. Uit de vele reacties op sociale media is gebleken hoe geliefd Jan was. “Altijd op de achtergrond, maar je was de grote bezieler en kracht van Frietrock”, klinkt het aangedaan.

10 mei