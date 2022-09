Horecazaak lanceert Dikke Truien Sunday’s om energiefactuur te verlagen: “Thermostaat graadje lager? Dan wordt ook menu goedkoper”

De winter staat voor de deur en met de geëxplodeerde energieprijzen belooft het voor veel mensen een moeilijke periode te worden, niet het minst voor horeca-uitbaters. Zij kunnen immers hun gasten niet in de kou laten dineren... of toch wel? “Het is duur geworden, dat weet iedereen. Ook wij betalen nu een pak meer dan vroeger, toch wel zo’n 4.000 euro”, vertelt Bert. “Maar we wilden onze prijzen niet verhogen. We zochten daarom een creatieve oplossing: wat als we de verwarming in onze zaal af en toe wat lager zetten en de gasten vragen een dikke trui aan te doen? In ruil kunnen ze dan goedkoper komen eten, want niet alleen ondernemers hebben het moeilijk, ook de anderen.”

Volledig scherm Griet Cools en Berg Geuens van Bistro Tilo draaien de verwarming wat lager voor ‘Dikke Truien Sundays’. © Bistro Tilo

Het leuke concept werd omgedoopt tot de ‘Dikke Truien Sundays’. Er staan er momenteel zes op de agenda. “Enkele zijn zelfs in thema. Zo hebben we de halloweeneditie, de Sinte Mette-editie met verse wafels en zelfs de Sint komt een keertje langs”, legt hij uit. “We bieden op alle ‘Dikke Truien Sundays’ een goedkoper concept aan. Voor 25 euro kan je dan genieten van een soepenbuffet, zowel een warm als een koud buffet en een dessertbuffet. In de prijs is ook nog een Jägermeister van ’t vat inbegrepen om lekker op te warmen”, vertelt Bert. “En dat lijkt toch wel aan te slaan. We hebben al heel wat reservaties binnengekregen.” De ‘Dikke Truien Sundays’ vinden plaats op 30 oktober, 13 november, 4 en 18 december alsook 15 en 29 januari.

Op en top Belgisch

Maar naast de dikketruiendagen hebben Bert en Griet nog enkele andere toffe initiatieven voor de komende maanden. “We willen de winter op een zo leuk mogelijke manier doorkomen. Daarom gaan we deze winter ook van start met een Belgische Bierenwandeling. Die is 6,5 kilometer en kost 15 euro. Voor die prijs krijg je drie bieren, een portie handgemaakte bierbitterballen en het routeformulier om mee te dingen naar enkele prijzen”, legt hij uit. “Ten slotte gaan we tijdens het WK ook nog Rode Duivelsavonden organiseren, met typische Belgische gerechten en biertjes ... en natuurlijk voetbal op groot scherm. Op de Filouglazen die de aanwezigen krijgen bij aankomst, staat overigens een QR-code. Deze kunnen ze dan scannen om hun pronostiek in te vullen. De deelnemers die het beste gokken, kunnen een jaar lang gratis Filou winnen of een brouwerijbezoek voor 20 personen.”

Meer informatie vind je op de Facebookpagina van Bistro Tilo.

Volledig scherm Het winterrestaurant van Bistro Tilo. © Bistro Tilo

