Gloednieuwe Groedselkast na slechts twee weken alweer gesloten

De Groedselkast bestond al in Nijlen, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg en Lier en helpt daar ontzettend veel gezinnen. In de kast kunnen mensen in armoede namelijk gratis voedsel en huishoudproducten vinden, die geschonken waren door de buurt. Nancy was erg onder de indruk van het project en besliste zich aan te melden om ook een Groedselkast te openen bij haar huis langs de Geelsebaan. Op donderdag 1 december was de nieuwe kast in business, hoewel ze eigenlijk nog niet vergund was. Normaal hoeft dat ook niet, maar de Retiese Groedselkast stond in een houten schutting, waardoor de gemeente toch op de hoogte gebracht moest worden. Nancy had die vergunning ook aangevraagd, maar kreeg maandenlang geen reactie. En toen de kast er eenmaal stond, moest ze van de gemeente een regularisatie aanvragen om de kast alsnog vergund te krijgen.