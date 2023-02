Gezinsbond organiseert opnieuw tweedehandsbeurs in GC Den Dries

Mol Lokale PVDA klinkt voor het eerst op het nieuwe jaar in eigen gemeente: “Deze afdeling wordt sterk getrokken door jonge mensen”

De ganse afdeling van PVDA Mol was zaterdagavond aanwezig in Hotel Corbie om het glas te heffen op het nieuwe jaar. En dat was een primeur, want alleen afdelingen die groot genoeg zijn, krijgen daarvoor het budget. Mol hoort daar nu dus ook bij. “We zijn bezig aan een groeispurt in deze regio”, zegt nieuw provinciaal voorzitter Anne Delespaul.

29 januari