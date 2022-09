Gemeente test proefopstelling voor veilige schoolomgevingen

Het proefproject wordt uitgevoerd in de omgeving van GBRetie, pal in het dorpscentrum. Het gemeentebestuur haalde inspiratie bij de tijdelijke verkeersmaatregelen die gelden rond Retie Kermis. “Dan zijn de Driesstraat en het Gemeentepark sowieso afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. We gaan de maatregel verlengen tijdens de Week van de Mobiliteit”, klinkt het. “Dat betekent dat we de Driesstraat ook tijdens begin en einde schooltijd verkeersvrij willen houden. Bovendien blijft het parkeerverbod in de Driesstraat gelden tijdens deze uren. Fietsers en voetgangers kunnen altijd door.”

Evalueren

Het gaat dus om een kortstondig proefproject, gedurende de Week van de Mobiliteit. “We luisteren naar jullie feedback en na deze korte proefperiode evalueren we deze opstelling. In het voorjaar van 2023 kunnen we dan een langere proefperiode opzetten”, klinkt het bij de gemeente. “Heb je als ouder of betrokkene, bepaalde suggesties over een specifieke schoolomgeving of -route? Geef je graag feedback over het proefproject? Laat het ons weten. Via een meldingsformulier kan je jouw opmerking doorgeven.”