Gemeente introduceert antidiefstalstickers voor fietsen

Een gegraveerde fiets is minder aantrekkelijk voor potentiële dieven. De fiets is dan namelijk herkenbaar en dus moeilijker door te verkopen. Wordt je gegraveerde fiets toch gestolen? Dan is de kans groter dat de politie hem terugvindt en je jouw fiets terugbezorgd. Toch schaft gemeente Retie het graveren af en introduceert ze antidiefstalstickers. Inwoners die hun fiets willen laten merken, kunnen de stickers per mail aanvragen door een mailtje te sturen naar echnische.dienst@retie.be met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en rijksregisternummer. De stickers worden vervolgens per post bezorgd.