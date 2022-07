Geelsebaan tijdelijk weer volledig open tijdens bouwverlof

Geel Hooibeek­hoe­ve viert 50-jarig bestaan met jubileum­wan­de­ling en investe­ring van 2,5 miljoen euro

De Hooibeekhoeve, het provinciaal onderzoekscentrum voor voedergewassen en melkvee in Geel-Ten Aard, bestaat 50 jaar. Op dezelfde locatie vindt ook het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) al 25 jaar onderdak. Hun dubbele verjaardag zetten ze in de verf met een wandeling langs een aantal proefvelden, waarbij deelnemers onderweg leren hoe het er op een modern melkveebedrijf aan toe gaat. Bij de voorstelling van de wandeling kondigde het provinciebestuur meteen ook een investering van 2,5 miljoen euro in de Hooibeekhoeve aan.

29 juni