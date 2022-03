Fietsen Van der Veken overgenomen door Bike Republic

Retie/TurnhoutMet vestigingen in Retie en Turnhout is Fietsen Van der Veken al jaren een vaste waarde in de Kempen. Toch maakt die klinkende naam nu plaats voor Bike Republic, de fietsenketen van Colruyt Group. Het ervaren team van Van der Veken blijft wel op post.

Bart Van der Veken runt zijn fietsenzaak in Retie al sinds 1999. Hij nam toen vanuit een passie voor mechaniek een bestaande winkel over in het dorpscentrum. Tegen 2016 barstte de winkel zowat uit zijn voegen, waardoor Bart en zijn team verhuisden naar een groter pand in de Veldenstraat. In 2019 openden ze ook nog een kleiner filiaal in Turnhout. Kortom, Fietsen Van der Veken is al jaren een van dé fietsspecialisten van de Kempen.

Toch sluit Van der Veken vanaf 1 april aan in het peloton van Bike Republic, de fietsenketen van Colruyt Group. De winkels in Retie en Turnhout worden zo het 23ste en 24ste filiaal van de keten in Vlaanderen. “Maar wees gerust: klanten kunnen nog steeds op dezelfde vertrouwde gezichten rekenen én blijven welkom met hun fiets voor onderhoud en herstelling. Het gemotiveerde team dat de afgelopen jaren van de zaak een succesverhaal heeft gemaakt, blijft immers hetzelfde. Ook voor een woordje uitleg of advies kan iedereen er steeds terecht”, verzekert Wim Teerlynck, algemeen directeur van Bike Republic.

Breed aanbod

Net zoals dat bij Fietsen Van der Veken het geval was, zal je ook bij Bike Republic Retie en Turnhout terecht kunnen voor een breed aanbod fietsen van fijne merken. Zowel racefietsen, gravel- en mountainbikes als e-bikes, speedpedelecs, stadsfietsen en kinderfietsen zijn er te vinden. “Het bestaande assortiment van de winkels gaat gedurende de eerste maanden nog de deur uit en wordt dan mondjesmaat aangevuld met nieuwigheden. Sowieso zullen KOGA, Gazelle, Norta en Bulls beschikbaar blijven. En ook de speedpedelecs van Stromer blijven in het assortiment bij Bike Republic Retie en Turnhout.”

Snelle uitbreiding

Bike Republic is overigens in gans Vlaanderen bezig aan een snelle uitbreiding. In januari nam de keten zo nog Wieleke in Laakdal en Diest over. Onlangs was er begin deze maand ook nog de opening van Bike Republic Veurne, een nieuwe winkel in de Westhoek. Begin april sluit Van der Veken in Retie en Turnhout dus aan in het rijtje, kort gevolgd door de opening van de grootste Bike Republic-winkel ooit in Gent West eind april.

Praktisch

Het filiaal in Turnhout verhuist momenteel naar een nieuwe locatie, in de Parklaan 38, en zal daar openen op 1 april. Het filiaal in de Veldenstraat 22 te Retie zal ook eventjes de deuren sluiten, van 28 maart tot 1 april, om de opening voor te bereiden.