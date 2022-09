Els (52) maakt creatieve droom waar met kunstzinnig koffiehuisje PastELS: “Koffie, taart, ontbijt én pasteltekeningen verkrijgbaar”

retieOp een boogscheut van de Markt in Retie opent Els Verwaest (52) komende zondag een kunstzinnig koffiehuisje. In PastELS serveert Els niet enkel heerlijke koffie, ontbijt en taart maar stelt ze ook haar eigen kleurrijke pasteltekeningen tentoon die ook nog eens te koop zijn. Dat doet ze bovendien in haar ouderlijke huis, dat ze voor haar zaak helemaal verbouwde zonder echter in te boeten aan een gezellige, huiselijke sfeer.

Voor Els Verwaest, die zelf in het dorp Schoonbroek woont, is een eigen koffiehuis een carrièreswitch van jewelste. De voorbije 30 jaren werkte ze als calculator en orderbegeleider in de grafische sector, onder meer bij Boekbinderij Brepols in Turnhout. “Ik heb een grafische opleiding gevolgd met als opzet om later logo’s en advertenties te gaan ontwerpen, maar dat is er nooit van gekomen”, vertelt Els.

Zingen

Wel hield Els zich buiten haar job op creatieve wijze bezig. “Toen ik nog thuis woonde heb ik veel getekend en geschilderd met olieverf, maar met het ouder worden verdween dat wel wat meer naar de achtergrond. Wel ben ik altijd blijven zingen in een koor. Dat gaf een mooi evenwicht: enerzijds mijn theoretische werk, anderzijds het zingen en een beetje schilderen.”

Volledig scherm In elke hoek van de zaak is er wel kunst te vinden. © Wouter Demuynck

Totdat de coronacrisis dat evenwicht verstoorde. “Zingen in koor mocht niet meer en ik raakte uit balans. Enkel mijn werk bleef nog over, en ik realiseerde mij dat ik dat niet voor de rest van mijn leven wilde doen. Ik wilde iets meer doen, zodat ik het op zijn minst geprobeerd had en ik achteraf geen spijt zou hebben dat ik het nooit heb gedaan”, gaat Els verder.

Koffiehuis annex galerie

“Tijdens de coronaperiode ben ik ook weer beginnen tekenen en is mijn goesting daarvoor weer heel hard aangewakkerd. Ik zei tegen mezelf dat ik er iets moest mee doen. De kost verdienen met enkel tekenen zag ik niet zitten, maar daarnaast kan ik er ook van genieten om anderen te verwennen met taart en koffie. Ik ben zelf ook een echte zoetebek.”

Het idee voor een eigen koffiehuisje was zo geboren. Haar passie voor verwennerij combineert ze er met haar liefde voor kunst, want in haar zaak in de Groenstraat stelt ze ook haar eigen pasteltekeningen tentoon. Haar eigen naam bood de ideale opportuniteit om haar koffiehuisje annex galerie toepasselijk om te dopen tot PastELS.

Mon Mol Martre

“Met mijn pastelkrijt maak ik tekeningen van de natuur, bloemen en dieren. Klanten kunnen ze kopen, de prijs hangt er telkens bij, maar het is toch vooral de bedoeling dat ze ervan genieten. En als er een tekening weg is, is dat een mooie gelegenheid om iets nieuws te hangen”, lacht Els.

“Het is voor mij ook wel een kwestie van erkenning. Met mijn kunst ben ik nooit naar buitengekomen, totdat ik vorig jaar deelnam aan Mon Mol Martre. Ik schrok van de interesse, want ik heb toen echt veel verkocht. Om de verkoop ging het mij niet, wel de bevestiging dat mensen mijn kunst effectief graag zien en ervan kunnen genieten.”

Ontbijt

Op het menu bij PastELS staan koffie met verschillende smaken en in allerlei vormen, verschillende soorten thee, huisgemaakt gebak, soep en ontbijt. “Aangezien ik tijdens de week alleen in de zaak sta, is ontbijten enkel mogelijk tijdens het weekend, wanneer mijn echtgenoot Bart meehelpt. Hij ziet dat overigens volledig zitten, hoewel hij nog een voltijdse job heeft en zo dus 7 op 7 aan het werk is”, lacht Els.

Volledig scherm Achteraan de zaak is er ook een klein terras. © RV

“Er is keuze uit een klein en uitgebreid ontbijt, al moet je voor dat laatste wel op voorhand reserveren. Tijdens de week is het voor klanten wel mogelijk om hier hun eigen lunchpakket te nuttigen als ze een consumptie nemen. We beginnen met een eerder beperkte kaart, omdat we eerst willen rondhoren naar wat er veel vraag is.”

Terras

In elk geval zal de huiselijke sfeer in PastELS nooit ver weg zijn. De zaak van Els is immers gevestigd in haar ouderlijke huis, waar ze woonde tot ze 6 jaar was. “In februari zijn we gestart met de bouwwerken. Op een goed half jaar tijd hebben we alles vernieuwd. Het was een groot project, maar het pand is nu volledig naar mijn zin. Ik heb enorm veel zin om te starten. Op de koer buiten hebben we ook nog een terras en boven staan er nog twee kamers leeg. Die zou ik graag inrichten als vergaderzaaltjes.”

PastELS is gelegen in de Groenstraat 16 en is dagelijks – buiten woensdag en donderdag – geopend van 9 tot 17 uur.

