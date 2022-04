Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Retie Eindelijk veilige landbouwwe­gen in Schoon­broek? Gemeente test proefop­stel­lin­gen uit

Gemeente Retie test de komende zeven maanden verschillende proefopstellingen uit in Schoonbroek. Het bestuur hoopt zo de vele landbouwwegen die het gehucht rijk is eindelijk veiliger te maken. Een grotere verkeersveiligheid was een van de belangrijkste thema’s die de inwoners van Schoonbroek zelf naar voren schoven in het participatietraject ‘Veerkrachtige Dorpen’ drie jaar geleden.

12 april