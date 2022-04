Eindelijk veilige landbouwwegen in Schoonbroek? Gemeente test proefopstellingen uit

RetieGemeente Retie test de komende zeven maanden verschillende proefopstellingen uit in Schoonbroek. Het bestuur hoopt zo de vele landbouwwegen die het gehucht rijk is eindelijk veiliger te maken. Een grotere verkeersveiligheid was een van de belangrijkste thema’s die de inwoners van Schoonbroek zelf naar voren schoven in het participatietraject ‘Veerkrachtige Dorpen’ drie jaar geleden.

In 2019 dacht heel Schoonbroek onder de vlag van ‘Veerkrachtige Dorpen’ mee na over manieren om het dorp nog beter te maken. Daarbij lieten de dorpelingen duidelijk verstaan dat ze de schitterende landbouwwegen in en rond hun gehucht graag veiliger zouden maken. Samen met RURANT en de provincie Antwerpen ontwikkelde de gemeente daarom het project ‘Gedeelde Landbouwwegen - Samen Onderweg’ om daar met verkeerstechnische ingrepen zoals tractorsluizen, inhaalhavens en wegversmallingen eindelijk werk van te maken.

Het lokale bestuur plaatst daarom tussen april en oktober op verschillende plaatsen in het dorp tijdelijke proefopstellingen om na te gaan of deze ingrepen voor een veiligere omgeving zorgen. “In de eerste fase kom je op verschillende wegen telslangen tegen. Die moeten ons een duidelijk beeld geven van het huidige gebruik van de wegen door auto’s, landbouwvoertuigen en fietsers”, klinkt het bij de gemeente. “Daarna plaatsen we op vijf locaties proefopstellingen die de veiligheid moeten versterken. De proefopstellingen blijven staan tot eind oktober. Daarna evalueren we samen met de inwoners van Schoonbroek het effect van deze ingrepen.”

Waar kom je de komende maanden proefopstellingen tegen? Je vindt hieronder een beknopt overzicht.

1. Den Hoek

Den Hoek ligt voor veel scholieren op hun weg naar school in Arendonk, maar er passeren ook veel vrachtwagens die de landbouwbedrijven langs deze route beleveren. En die bovendien vaak dwars door het centrum van Schoonbroek. “Daarom vragen we de landbouwbedrijven om aan hun leveranciers een alternatieve route voor te stellen. Daarnaast weren we vrachtwagens langs de invalswegen Hofstraat en Hesstraat zodat doorgaand vrachtverkeer niet langer door het dorpscentrum passeert.”

2. Verbinding Berg-Hoekstraat

Op deze weg wordt de komende maanden een tractorsluis uitgetest. Daardoor zal de weg enkel gebruikt kunnen worden door landbouwvoertuigen, fietsers en voetgangers. “Aangezien hier geen woningen staan, is autoverkeer niet gewenst in deze straat. De gewestweg N18 (Provinciebaan) is de aangewezen route voor verkeer dat Schoonbroek moet bereiken via Berg”, laat de gemeente weten.

3. Oude Beemden

De lange rechte wegen van de Oude Beemden nodigen uit tot hoge snelheid terwijl het smalle wegprofiel het kruisen van voertuigen moeilijk maakt. De maximumsnelheid wordt er daarom verlaagd tot 50 km per uur. “Verder maken we gebruikers van deze wegen duidelijk dat ze zich in een landbouwgebied bevinden en dat ze grotere en tragere voertuigen kunnen tegenkomen onderweg.”

4. KINSCHOT

Kinschot maakt deel uit van een heel populaire fietsverbinding, maar ook auto’s rijden er vaak aan hoge snelheid binnendoor. “De verlaging van de maximumsnelheid tot 50 km per uur en het aanbrengen van fietsmarkeringen op de rijbaan moet het rijcomfort voor fietsers en voor landbouwvoertuigen verbeteren.”

5. VOORDSTRAAT

Ook de Voordstraat trekt heel wat sluipverkeer richting Kinschot. “Dit willen we ontmoedigen door in de Voordstraat en de twee parallelwegen geen gemotoriseerd verkeer meer toe te laten. Enkel landbouwvoertuigen en niet gemotoriseerd verkeer zijn nog welkom in deze straten.”