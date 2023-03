DNA in achtergelaten handschoen verraadt inbreker

Beer 4 Nature organi­seert met Tournée Planter alterna­tief voor Tournée Minérale: 2.000 bomen aangeplant

De brouwers van Beer for Nature lanceerden samen met Unidoor in februari de ludieke actie ‘Tournée Planter’. Het doel: zo’n 1.000 bomen aanplanten in de Galbergen in Mol. Maar de actie werd een overdonderend succes want het werden er meer dan 2.000. “We hadden dit succes nooit verwacht”, zeggen Jeroen De Muynck en Kevin Vleminx van Beer for Nature.