Dieven roven boerderij Trezemieke in drie uur bijna helemaal leeg: “20.000 tot 30.000 euro aan materiaal gestolen”

geel/retie Groene puppy ziet het levens­licht in... Geel: “De eerste keer dat ik zoiets zie”

7 november Bij Dierenartsenpraktijk Het Spoor in Geel moesten ze zich even in de ogen wrijven toen bulterriër Ellie woensdag van drie puppy’s beviel. Naast een puppy met een zwarte vacht en eentje met een witte vacht, kwam er ook een hondje met zowaar een groene vacht ter wereld. “Het is de eerste keer dat ik zoiets zie”, aldus dierenarts Carla Esmat. Baasje Evy Demuynck uit Retie is nog op zoek naar een naam - die met de letter T moet beginnen - voor het bijzondere teefje en roept creatievelingen op om toepasselijke namen naar haar door te sturen.