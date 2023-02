DE OUDSTE BELGEN. Appelboerin Anna (98) is de oudste inwoner van Retie: “Vroeger ging ik altijd naar de mis, wat ze ons daar allemaal wijsgemaakt hebben...”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week gaan we naar Retie, waar niemand ouder is dan Anna ‘Appelboerin’ Verwaest (98). “Mijn moeder noemde mij nochtans ‘de kraak’ omdat ik altijd wel iets mankeerde”, lacht ze.