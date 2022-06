Chiromeisjes O’s Agnes willen nieuw lokaal bouwen op voormalige voetbalterreinen Retie SK

Geel Laar krijgt eerste residen­tiële warmtenet van de Kempen: woning verwarmen én koelen dankzij geothermie

De toekomstige woonbuurt Laar, goed voor 55 woningen en 61 appartementen, in Geel is de eerste wijk in de Kempen die in de toekomst volledig gebruik zal maken van warmte en koude uit de bodem voor verwarming en koeling. Donderdag gingen de eerste boringen in de bodem van start.

17 juni