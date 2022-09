CD&V pleit wederom voor fietsstraten: “Retie is één van de weinige Vlaamse gemeenten zonder fietsstraat”

RetieHet nieuwe schooljaar is nu een week bezig. Ook in Retie betekent dat er vandaag weer veel meer jonge wandelaars en fietsers op de baan zijn. Zoals elk jaar lanceert de lokale CD&V-afdeling daarom haar sensibiliseringscampagne ‘Veilig en vlot terug naar school’, maar daarnaast doet de oppositiepartij ook nog eens oproep aan het gemeentebestuur om eindelijk werk te maken van fietsstraten bij de Retiese scholen. “We moeten er ook niet in overdrijven, maar het zou de veiligheid echt wel ten goede komen”, zegt Guy Van Herck, voorzitter van CD&V Retie.

De campagne loopt nog tot en met 25 september. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen de affiche uithangen en zo de boodschap versterken. “Verkeersveiligheid is een zaak die ons allen aanbelangt. Kinderen zijn kwetsbare weggebruikers. Samen kunnen wij de verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd versterken en verbeteren”, klinkt het. “Dit jaar roepen we met deze campagne iedereen op om kinderen en jongeren zo weinig mogelijk met de auto naar school te brengen en af te halen." De partij stelt daarom voor dat (groot)ouders hun kinderen in groepjes met de fiets of te voet naar school brengen. “Veel ouders nemen de wagen omdat ze hun kinderen niet per fiets of te voet naar school durven te laten gaan omwille van de auto’s op weg naar school. Maar in groep, met een begeleider, zijn kinderen beter zichtbaar voor het verkeer. Het verkeer zal dan meer rekening met hen houden.”

Fietsstraten

Ondertussen werkt het gemeentebestuur aan een plan om de schoolomgevingen veiliger te maken. “Dat is al zo sinds het begin van hun legislatuur. ‘We zijn ermee bezig’, dat hebben we al talloze keren gehoord”, zegt CD&V-voorzitter Guy Van Herck. “Met het oog op het nieuwe schooljaar vroegen we in juni nogmaals of er al schot in de zaak zat. Toen vertelden ze ons dat er concrete plannen zijn, maar dat ze die eerst nog eens met IOK wilden overlopen. Wij vroegen hen toen ons op de hoogte te brengen, vooraleer de plannen uitgevoerd zouden worden. En nu zien we in het gemeentelijke infoblad dat ze hun twee scenario’s voor de schoolomgeving van GBRetie al hebben voorgesteld aan het publiek, zonder dat de oppositie daar iets van wist.”

Volledig scherm De twee voorgestelde scenario's om de verkeersveiligheid rond GBRetie te verbeteren. © rv

In het infoblad van september staat namelijk te lezen dat het bestuur de Driesstraat ofwel wil omvormen tot doorlopende woonstraat ofwel tot een schoolstraat. De straat zou in beide scenario’s altijd toegankelijk blijven voor de bewoners, terwijl doorgaand verkeer geweerd wordt. De twee ontwerpen worden nog verder onderzocht om ze vervolgens tijdens de Week van de Mobiliteit (16 tot 22 september) voor het eerst uit te testen. Daarna zou er een evaluatie komen. Maar volgens CD&V heeft de meerderheid niet alle mogelijke oplossingen bekeken. “In die plannen is er nergens sprake van eenrichtingsverkeer voor auto’s of fietsstraten. En daar zijn wij nu al zo ontzettend lang vragende partij voor. Retie is één van de weinige Vlaamse gemeenten zonder fietsstraat”, zegt Van Herck.

“Bovendien wordt er enkel gesproken over GBRetie, de gemeentelijke school. Maar wat dan met de andere Retiese scholen? Ook daar zijn heel wat onveilige verkeerssituaties die dringend opgelost moeten worden. Fietsstraten zouden daarbij een antwoord kunnen bieden, maar de meerderheid lijkt het niet te willen inzien”, zegt hij. “Uiteraard mogen we er ook niet in overdrijven. Het is immers niet onze bedoeling om de automobilisten te frustreren, wel om de verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren. We blijven er in ieder geval op hameren. En we hopen dat het beloofde overleg tussen de verschillende fracties er komt voordat er een definitieve opstelling wordt geprobeerd en ingevoerd."

