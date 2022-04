CD&V pleit voor infomomenten gastgezinnen van Oekraïense vluchtelingen

Afgelopen donderdag kwamen er 25 Oekraïense vluchtelingen aan in Retie. Ze worden nu opgevangen bij acht gastgezinnen. Het gaat voornamelijk om Oekraïense families bestaande uit vrouwen en kinderen. De volwassenen hebben recht op een leefloon zodra hun papieren in orde zijn. De kinderen hebben recht op onderwijs vanaf het moment dat ze in België toekwamen.