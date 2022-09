Buurtplekken Asberg en Hodonk krijgen concrete invulling

Alle inwoners zijn daarom van harte uitgenodigd om zaterdag 1 oktober te komen meedenken over de concrete invulling van de toekomstige buurtplekken. “Nu we bepaald hebben waaraan buurtplekken in Retie moeten voldoen, kunnen we kijken naar de concrete invulling van de sites Asberg en Hodonk. We gaan per site dieper in op de inrichting binnen de thema’s groen, veiligheid, infrastructuur, mobiliteit, activiteiten en sociale functies”, klinkt het bij de gemeente. De vergadering gaat door in de kleine zaal van GC Den Dries van 10 tot 12 uur (Asberg) en 14 tot 16 uur (Hodonk). Inschrijven doe je voor 28 september via het online formulier.