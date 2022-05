Brandweer Zone Kempen lanceert nieuwe huisstijl en mascotte op Dag van de Brandweer

Geel Nog twee mogelijkhe­den voor nieuwe verbin­dings­weg om centrum van Sint-Dimp­na te ontlasten

In het dossier van de nieuwe regionale ontsluiting in Geel is er een nieuwe knoop doorgehakt. Van de vijf mogelijke tracés blijven er na verder onderzoek nog twee over. Beide alternatieven bevinden zich ten noorden van Geel-centrum.

3 mei