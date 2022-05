Boeken krijgen tweede leven dankzij nieuwe zwerfbibs

De zwerfbibliotheek is bedoeld voor iedereen die graag leest en nieuwe auteurs wil ontdekken. Een zwerfbib kan mensen op een laagdrempelige manier aanzetten om meer te lezen en dankzij zo’n zwerfbib gaat men misschien ook sneller de stap zetten richting de echte bibliotheek. De boeken in de zwerfbibliotheken dragen allemaal de sticker ‘Zwerfboek’, dat is niets minder dan een kwaliteitslabel van de bibliotheek. In de zwerfbibs staan geen stukgelezen boeken die de bib niet meer voor uitleen geschikt vindt. “Integendeel. Het zijn boeken die uit roulatie zijn genomen, maar die de bibliotheek warm aanbeveelt. Het gaat om toptitels die nog steeds de moeite waard blijven om een keertje te lezen Op die manier krijgen ze extra promotie en een tweede leven”, klinkt het. “Daarnaast rekent de bib ook op giften van gebruikers, onder het motto ‘Leen een boek, ruil een boek, geef een boek’.”

De bibliotheek volgt de zwerfbibliotheken nauwgezet op en ruimt op of vult aan wanneer nodig. “Elke zwerfbib krijgt een meter of peter om deze kasten regelmatig na te kijken en op te volgen. Wanneer een zwerfbib aan onderhoud toe is of wanneer er een nieuwe voorraad boeken nodig is, dan verwittigen zij de bibliotheek.” De zwerbibs zullen te vinden zijn aan de petanquebaan aan de pastorie van Schoonbroek, in Gemeentepark Boesdijkhof, in de buurt van de Watermolen bij het Hekselienpad en op het pleintje aan de Brand. De feestelijke opening van de zwerfbibs is voorzien op zaterdag 28 mei.