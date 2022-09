Bistro Tilo verlaagt energiefactuur met Dikke Truien Sundays: "Winter zo leuk mogelijk doorkomen”

De winter staat voor de deur en met de geëxplodeerde energieprijzen belooft het voor veel mensen een moeilijke periode te worden, niet in het minst voor horeca-uitbaters. Zij kunnen immers hun gasten niet in de kou laten dineren... of toch wel? “Het is duur geworden, dat weet iedereen. Ook wij betalen nu een pak meer dan vroeger, toch wel zo’n 4.000 euro”, vertelt Bert. “Maar we wilden onze prijzen niet verhogen. We zochten daarom een creatieve oplossing: wat als we de verwarming in onze zaal af en toe wat lager zetten en de gasten vragen een dikke trui aan te doen? In ruil kunnen ze dan goedkoper komen eten, want niet alleen ondernemers hebben het moeilijk, ook de anderen.”