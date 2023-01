Bibliotheek viert poëzieweek met kunstige gedichtententoonstelling

Het is alweer de elfde editie van de Poëzieweek, die dit jaar geheel in het teken van vriendschap staat. “Vrienden steunen, lachen, luisteren, beleven, inspireren. Vrienden zijn een essentieel deel van wie we zijn en worden. Ook poëzie kan je vriend zijn. Gedichten helpen ons om vreugde en verdriet te delen, om die gevoelens een plaats te geven waarvoor je zelf geen woorden hebt”, klinkt het bij de gemeente. En wie beter om dat thema te vertegenwoordigen in de Retiese bib dan de lokale illustrator An Sledsens, die vroeger ook in de bibliotheek werkte. “In 2020 bracht zij haar eerste kinderboek uit: ‘Fientje zoekt de zon op’. Daarnaast maakt ze leuke en herkenbare illustraties voor jong en oud. Iedereen is welkom dus!" De gedichtententoonstelling is gratis te bezichtigen.