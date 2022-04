Bibliotheek verkoopt oude boeken uit collectie

“We hebben veel afgevoerd en onze kelder zit vol. Wil je ons graag helpen om weer plaats te maken in de kelder én in de bib? Kom dan zeker eens een keertje snuisteren tussen de boeken die we uit onze collectie hebben gehaald. Zo maken wij plaats voor nieuwe boeken en heb je zelf weer nieuw leesvoer in huis”, klinkt het bij de bibliotheek. Voor jeugdboeken en tijdschriften betaal je op de boekenverkoop 50 cent per stuk. Boeken en strips kosten 1 euro per stuk.