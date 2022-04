Bibliotheek stelt Oekraïens literatuuraanbod ter beschikking aan vluchtelingen

Retie Prinsen­park viert 175ste jubileum met gouden feestjaar

Het Prinsenpark bestaat dit jaar maar liefst 175 jaar én is ook vijftig jaar in het beheer van provincie Antwerpen. Redenen genoeg dus om van 2022 een waar feestjaar te maken. Naar aanleiding van het bijzondere jubileum staat er heel wat op stapel in het domein, met als kers op de taart het grootschalige evenement ‘Feest in het Park’ op zondag 12 juni.

25 april