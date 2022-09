Bezoek het diervriendelijke melkveebedrijf van Koen en Elly tijdens de Dag van de Landbouw

Geel Aanleg van gescheiden fietspaden in Gasthuis­straat loopt vertraging op: "Riolering in zeer slechte staat”

De gescheiden fietspaden in de Gasthuisstraat in Sint-Dimpna (Geel) laten wat langer op zich wachten. Uit onderzoek is gebleken dat de riolering er zeer slecht aan toe is, waardoor het project vertraging oploopt.

9 september