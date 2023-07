‘Huurmoor­de­naar’ belooft slachtof­fers te sparen in ruil voor aanzien­lijk bedrag: “Trap niet in deze oplichting­s­truc”

“Ik heb de opdracht je te vermoorden, maar geef me een grote som geld en ik spaar je leven. Je hebt 48 uur om te beslissen.” Het lijkt wel recht uit een slechte actiefilm te komen, maar niets is minder waar. Verschillende mensen uit Ravels, Arendonk en Retie ontvingen de voorbije dagen deze boodschap in hun mailbox van de koelbloedige huurmoordenaar genaamd KILL-VIC-32 . Althans, dat is toch wat hij je wil doen geloven. Want achter het scherm? Daar zit een gewone — zij het erg fantasierijke — oplichter.