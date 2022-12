Beste lezer uit Retie: 315.000 keer bedankt!

Jullie meest gelezen verhaal was er meteen een zeer ontroerend: de Amerikaanse Linda (81) werd eindelijk herenigd met haar vader, gevechtspiloot Eugene Shauvin. De man werd tijdens de bevrijding van Nederland in 1944 neergehaald door Duits afweergeschut boven het kleine Retie en was sindsdien spoorloos. In mei vorig jaar werden er menselijke resten gevonden aan de Kortijnen, in september dit jaar werd duidelijk dat ze aan Eugene toebehoorden. Het prachtige verhaal werd door jullie wel 70.000 keer gelezen.

Het was daarnaast ook een bewogen jaar in Retie. Zo werd er een wolf gespot in het Prinsenpark, werd de lokale fietsenwinkel Fietsen Van der Veken overgenomen door Bike Republic en zorgde de droge zomer voor kopzorgen bij de kajakkers onder ons. Verschillende weken mocht er niet gekajakt worden tussen Retie en Kasterlee omdat de waterstand veel te laag was. De Retiese touwtrekkers beleefden daarentegen een topjaar. Ze domineerden het Belgisch kampioenschap, scheerden hoge toppen op het WK in Nederland en mochten zelfs deelnemen aan de Wereldspelen in de VS. Al hun topprestaties samen kon jullie wel ruim 4.000 keer bekoren.

Maar er was helaas ook triestig nieuws te melden. Retie moest dit jaar afscheid nemen van dorpsheld Juul Kabas. Velen van jullie waren er zelf bij op zijn begrafenis in juli, maar ook het artikel over de plechtigheid had een plaatsje in jullie hart. Het pakkende verhaal werd zeker 14.000 keer gelezen op onze website.

Een oprechte dank, beste lezer uit Retie! Volgend jaar hopen we vooral weer veel fijne verhalen en mooi nieuws te brengen. Hopelijk bent u er dan ook bij om het bij ons als eerste te lezen. Beste lezer, wij wensen u prettige feestdagen en een vreugdevol 2023!

