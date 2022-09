Asberg en Hodonk krijgen groene speel- en ontmoetingsplekken

arendonk/retie Dertiende Frietrock wordt groot eerbetoon aan overleden boegbeeld Jan 'Hammerguy' Daneels: “Ongeloof­lijk hoeveel mensen Jan ook nog na zijn dood kan samenbren­gen”

De dertiende Frietrock in Arendonk belooft een erg memorabele editie te worden. Het festival brengt dit weekend een ode aan bezieler Jan Daneels, die begin mei plots overleed. Op spandoeken kunnen bezoekers een boodschap voor Jan achterlaten of herinneringen ophalen. Ter ere van Jan, beter bekend als Jan Kilowatt of Hammerguy, is er ook een Hammerguybier gebrouwen dat op het festival verkrijgbaar is.

