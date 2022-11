Antwerpse Bosgroepen kopen 10.082 bomen en struiken aan voor weerbare bossen

De ecologische waarde van bosranden valt dan ook niet te onderschatten. “Een diverse bosrand biedt een schuil- en voedselplaats aan insecten, vogels en kleine zoogdieren”, zegt Marieke Verreet, coördinator bij Bosgroep Kempen Noord. “Waar veel boseigenaars niet bij stilstaan, is dat een bosrand onze bossen gezond houdt en weerbaar maakt voor de gevolgen van de klimaatverandering. Een bosrand houdt zon en wind tegen en beschermt zo het bijzondere microklimaat van een bos. Dankzij dit microklimaat - de vochtige, donkere en koelere omstandigheden in een bos - kunnen planten en dieren overleven en zijn bomen minder vatbaar voor temperatuurschommelingen. Zo blijft het in de zomer bijvoorbeeld gemiddeld 1,7 graden koeler in onze bossen.”

Corridors

Juist omdat bosranden zo cruciaal zijn, zet de provincie graag haar schouders onder de actie. “Via de bosrandactie ondersteunen we boseigenaars bij het beheer van hun bos. We dragen bij aan de biodiversiteit en creëren waardevolle verbindingen in het landschap. Vooral waar bosranden aansluiten op andere boscomplexen, dreven of houtkanten, vormen ze echte corridors in het landschap. Een wandel- of fietsnetwerk voor soorten als het ware”, zegt Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur. “Het behouden en versterken van deze netwerken is één van onze prioritaire doelstellingen op vlak van milieu- en natuurbeleid. Daarom vergoeden we 70 procent van de kosten voor deze actie.”