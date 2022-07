Anderhalf jaar lang eenrichtingsverkeer van Retie naar Geel

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de voorbije maanden nieuwe fietspaden aangelegd langs de N118 (Geelsebaan, Stenehei en Retiebaan) in Retie, maar ook de fietspaden van de N118 in Geel (Retiebaan en Retieseweg) zijn aan vernieuwing toe. “De oude fietspaden langs de Retiebaan en Retieseweg zijn aan vervanging toe. Wegen en Verkeer zal daarom over het volledige traject de oude betonnen fietsverharding opbreken en vervangen door nieuwe fietspaden in asfalt. De nieuwe fietspaden worden overal minstens 1,75 m breed. Dat zal het rijcomfort en de veiligheid voor de fietsers aanzienlijk verhogen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De Retieseweg en Retiebaan krijgen nieuwe fietspaden.

Maar naast de fietspaden moet ook de riolering vervangen worden. AWV werkt daarvoor samen met Aquafin, die een gescheiden rioleringsstelsel zal aanleggen. Het afval- en regenwater zal daardoor apart worden afgevoerd zodat het regenwater zoveel mogelijk ter plaatse wordt gehouden en via de bestaande grachten wordt afgeleid naar de waterloop in de buurt. De werken aan de riolering en het fietspad worden op elkaar afgestemd om de hinder voor de omgeving te beperken. De werken duren vermoedelijk tot het najaar van 2023.

Timing

De start van de werken is voorzien op maandag 1 augustus. AWV begint dan met de vernieuwing van de fietspaden langs de Retiebaan, in de zone tussen het Kempische Kanaal en de Castelsebaan (beide kanten van de weg) én het fietspad richting Retie tussen de Castelsebaan en de Europawijk. Vanaf 5 september starten de werken ook op de Retieseweg, vanaf het kruispunt met de Castelsebaan tot aan de spooroverweg. Hier zal Aquafin eerst de nieuwe riolering aanleggen en volgt AWV aansluitend met de werkzaamheden aan de nieuwe fietspaden.

Eenrichtingsverkeer

Om de nieuwe fietspaden te kunnen aanleggen, neemt de aannemer vanaf 1 augustus één rijstrook in op de Retiebaan vanaf de Europawijk tot en met de brug over het kanaal. De andere rijstrook blijft beschikbaar voor het verkeer van Retie naar Geel. Verkeer richting Retie volgt daardoor een omleiding via Kasterlee via de Westelijke Ring (R14) - N19g - N123. De Retieseweg tussen het centrum van Geel en de Europawijk blijft in augustus wel nog bereikbaar voor lokaal verkeer in twee richtingen. Wanneer Aquafin begin september start met de rioleringswerken, wordt het eenrichtingsverkeer aangehouden, maar over een langere afstand, vanaf de Castelsebaan tot aan de spoorweg.

Fietsers kunnen gedurende de werken in twee richtingen langs de N118 rijden, over het fietspad aan de zijde waar niet wordt gewerkt. Enkel op de brug over het kanaal zijn de fietspaden in augustus ontoegankelijk. Vanaf de Castelsebaan worden fietsers via het sas over het Kempische Kanaal geleid.

