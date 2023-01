Alle Retiese kleuter-en basisscholen werken voortaan met één centraal aanmeldingssysteem

Alle nieuwe leerlingen die zich voor het schooljaar 2023-2024 willen inschrijven in een Retiese kleuterschool, moeten zich voortaan eerst aanmelden via de website van de gemeente. “Alle scholen bepalen een maximum aantal leerlingen per klas zodat ze op een comfortabele manier kwalitatief onderwijs kunnen bieden. Daardoor kan het zijn dat een school voor sommige klassen nog vrije plaatsen heeft, en voor andere klassen volzet is. Om te vermijden dat ouders van school naar school moeten lopen om hun kind te laten inschrijven, is er voor gekozen om nieuwe leerlingen eerst aan te melden”, klinkt het bij de gemeente.

Maar er is wel een catch: aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven. “Aanmelden wil zeggen dat je laat weten welke scholen je voorkeur hebben om je kind naar school te laten gaan. Het aanmeldingssysteem bekijkt of er voldoende plaats is, ordent aanmeldingen en laat je weten waar je kind een plaats heeft. Pas daarna ga je je kind inschrijven op school”, klinkt het. Het aanmeldingssysteem geeft ouders vervolgens een maand de tijd om hun kind aan te melden en de voorkeursscholen te bepalen. Daarna krijgt elke ouder een mail/brief om zijn of haar kind in te schrijven op de toegewezen voorkeursschool. “De opgegeven wensen worden maximaal gerespecteerd. Indien toch meer ouders zich aanmelden dan er vrije plaatsen zijn in een school, past het systeem enkele voorrangsregels toe: eerst de vrije schoolkeuze, vervolgens op basis van afstand en daarna loting."

Wie moet zich aanmelden?

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2023-2024 loopt van 28 februari tot 21 maart. Wie moet zich aanmelden? Dat zijn alle kinderen geboren in 2021, oudere kinderen die nog nooit in Retie naar school gingen, kinderen die de overstap maken van kleuterschool Spelewei naar de basisschool en kinderen die binnen Retie van school veranderen. “Kinderen die op heden naar de kleuterschool gaan in Trapop of GBRetie en die volgend schooljaar de overstap maken naar de basisschool moeten zich niet aanmelden. Zij gaan automatisch over naar de basisschool waar ze nu zijn ingeschreven.”

