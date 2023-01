58 fietsers beboet voor rijden zonder licht

Voetbal eerste provinciale Sander Broeckx staat bij Retie aan de kant met een knieblessu­re: “Het valt allemaal wat tegen”

In eerste provinciale heeft KBSK Retie de laatste wedstrijden van de heenronde enkele plaatsen in de stand moeten inleveren. Met Geert Persoons kwam er een nieuwe trainer aan het roer. Maar in de korte periode dat hij de groep in handen heeft, zag hij verschillende spelers geblesseerd uitvallen. De laatste in die rij is verdediger Sander Broeckx.

12 januari