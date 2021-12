22 gezonde bomen in Bosstraat moeten sneuvelen: “Want bewoners ervaren ‘hinder’ door vallende bladeren en vogelpoep”

RetieZoals de naam al doet vermoeden, is de Bosstraat een van de groenste straten van Retie. Maar daar komt binnenkort verandering in. Bewoners van de straat vinden namelijk dat de 22 grote eiken die het straatbeeld sieren te veel overlast veroorzaken. Het gemeentebestuur geeft toe aan hun grieven en laat de volledig gezonde bomen kappen. “Ongehoord. Er komen jonge boompjes in de plaats, maar het duurt nog járen voor die evenveel CO2 capteren als deze oude eiken”, zegt oppositieleider Guy Vanherck (CD&V).

De beslissing van het gemeentebestuur kan maar op weinig steun rekenen. Zo vindt oppositiepartij CD&V dat het bestuur eens wat meer ruggengraat moet tonen. “Enkele bewoners van de Bosstraat zeggen ‘hinder’ te ondervinden van de vallende bladeren, eikels en vogelpoep. Ook zouden de bomen de riolering verstoppen, de klinkers omhoog duwen en een negatieve impact hebben op de opbrengst van hun zonnepanelen. En wat doet het bestuur? Ze laat de bomen zomaar kappen”, reageert oppositieleider Guy Vanherck. “Deze gezonde, inlandse bomen moeten wijken omdat er enkele klachten zijn. Dat begrijpen wij niet.”

Een duik in de geschiedenis van Retie leert ons dat het schepencollege al in 2018 een petitie kreeg van dezelfde bewoners met dezelfde klachten. “Maar toen, vlak voor de verkiezingen, heeft het bestuur daar niets aan gedaan. De bomen werden wel flink gesnoeid en de riolering werd nagekeken. Daaruit bleek dat die niet beschadigd of verstopt was door de bomen. Ook gaat het om maar een paar omhooggeduwde klinkers”, meent Vanherck. “Maar nu kiest het schepencollege - zoals vaak - voor de weg met de minste weerstand. Dat getuigt toch van geen enkele langetermijnvisie? Onlangs nog ondertekende Retie het burgemeestersconvenant 2030. Daarmee maakte de gemeente haar belofte om mee te werken aan de klimaatdoelstellingen formeel. En nu zouden we gezonde bomen kappen, zodat enkele zonnepanelen meer zouden opbrengen? Moet je daarvoor in een landelijke gemeente wonen? Dat is toch te gek voor woorden.”

De oppositieleider vindt de beslissing dan ook onbegrijpelijk. “Deze eiken capteren veel CO2, hebben een verkoelend en waterregulerend effect, werken verkeersremmend en zorgen bovendien voor een prachtig straatbeeld. De Bosstraat is werkelijk een van de mooiste straten van ons dorp, juist dankzij die bomen. Er is volgens mij gewoon geen enkele geldige reden om ze te kappen”, zegt Vanherck. “De gemeente plant ter vervanging wel jonge boompjes aan, maar het duurt nog járen voor die evenveel CO2 capteren als deze oude eiken. Zo’n zonde”, besluit hij.

De wortels van de bomen duwen op enkele plaatsen de klinkers omhoog in de Bosstraat.

Het gemeentebestuur begrijpt niet waarom er zoveel heisa wordt gemaakt. “We doen de bomen af omdat ze problemen geven voor de nutsleidingen en de klinkers, borduren en opritten van de mensen omhoogduwen. Ja, er zijn ook klachten over de bladeren en vogelpoep, maar dat is dus zeker niet de reden waarom we de bomen kappen”, zegt Fonny Matthijs, schepen voor Milieu. “Bovendien planten we daarna onmiddellijk nieuwe bomen, waarvan we de wortels naar beneden zullen leiden. Zo kunnen we problemen in de toekomst vermijden. Het zal dan om sierbomen gaan. Die worden ook wel groot, maar groeien trager. Er komen ook geen vruchten aan, alleen bloesems, waarmee we onze bijen een handje helpen”, klinkt het. “Ik snap de kritiek dus echt niet. Er is geen gemeente die zo groen is als Retie en dan wordt er zo’n drama gemaakt over 22 bomen, die échte hinder veroorzaken.”

De buren van de Bosstraat zelf vinden die kritiek eveneens onterecht. “Dat CD&V dan zelf de bladeren komt opkuisen. Het ligt hier helemaal vol. Ja, we wonen in de Bosstraat, maar dat betekent toch niet dat het hier ook een bos ís. Wie in de Vaartstraat woont, heeft toch ook geen plas water voor zijn deur”, grapt een bewoner. “Maar het is dubbel natuurlijk. Enerzijds is het groene, mooie natuur. Anderzijds hebben we er echt wel last van. En dan mag daar toch iets aan gedaan worden?” De andere buren denken er net zo over. “Die wortels duwen hier alles kapot. Dus ja, ik heb liever dat ze worden gekapt. Zulke dikke bomen horen hier gewoonweg niet thuis”, klinkt het. “Dat wil niet zeggen dat we tegen bomen zijn, integendeel. Dat er sierboompjes worden aangeplant, vinden we super. Zo is er toch groen in de straat en veel minder overlast. Vooral voor de buurman met zonnepanelen zal dat een goede zaak zijn. Ik snap echt wel dat deze grote bomen heel vervelend zijn voor hem.”

Quote Ja, we wonen in de Bosstraat, maar dat betekent toch niet dat het hier ook een bos ís. Wie in de Vaart­straat woont, heeft toch ook geen plas water voor zijn deur Bewoner Bosstraat

De reacties van de rest van het dorp zijn nochtans niet mals. “Ik begrijp niet dat de gemeente zoiets beslist. Met de redenering van de bladeren en de vogels kan je dus elke boom in een woonkern gaan omzagen. Die bomen stonden er al lang voor die zonnepanelen werden gelegd dus dat houdt ook al geen steek. Bovendien wordt dat allemaal betaald met ons belastinggeld”, klinkt het onder meer. “Het gaat niet om een boom alleen, maar om een heel ecosysteem dat men vernietigt. Een klein jong boompje in de plaats zetten, is een ondoordacht alternatief”, reageert een dorpsbewoner.

