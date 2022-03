1 op 10 bestuurders rijdt te hard tijdens nationale flitsmarathon

Hoewel de actie ruim op voorhand was aangekondigd, reed meer dan 11 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel, goed voor 265 overtredingen. Het absolute dieptepunt van de controle was Geeneinde in Weelde. Daar werden op een uur tijd iets meer dan 300 voertuigen gecontroleerd. Ruim 25 procent was in overtreding en reed sneller dan de toegestane 50 kilometer per uur. Drie voertuigen slaagden er zelfs in om geflitst te worden aan het dubbele van de snelheidslimiet, met 95, 109 en 110 kilometer per uur. De snelheidsduivels mogen zich verwachten aan een dagvaarding voor de politierechtbank.