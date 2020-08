Zwitsers skigebied blijft komende winter gesloten vanwege corona Hans Renier

12 augustus 2020

15u40

Bron: Nau, Südostschweiz 2 Reizen In het Zwitserse kanton Graubünden heeft een eerste skigebied beslist om komende winter niet te openen. Het gebied Fideriser Heuberge is alleen winstgevend bij een erg hoge bezettingsgraad. Door het coronavirus zal die echter niet mogelijk zijn. Het management vreest ook voor de veiligheid van zowel personeel als gasten.

Fideriser Heuberge ligt in het Prättigau-dal in het kanton Graubünden, vlakbij het mondaine Davos. Het relatief kleine skigebied ligt op een hoogte vanaf 2000 meter, telt drie liften en ongeveer 15 kilometer pistes. Het is echter vooral bekend voor zijn 12 kilometer lange rodelbaan, de op één na langste van Zwitserland.

Het management maakte gisteren bekend dat het skigebied gesloten blijft tijdens het seizoen 2020-2021. “Om rendabel te zijn, is een erg hoge bezettingsgraad nodig”, luidt de uitleg. “Die zal er niet zijn als gevolg van de huidige situatie door het coronavirus.”

Daarnaast vreest het management dat men niet kan instaan voor de veiligheid van zowel het personeel als de gasten. Normaal gezien stelt het skigebied tijdens de winter zowat 80 mensen tewerk.

Veel onzekerheid

Over het komende winterseizoen heerst nog veel onzekerheid. Skiërs uit heel Europa waren begin dit jaar mee verantwoordelijk voor de snelle verspreiding van het coronavirus. Daarbij werd vaak met een beschuldigende vinger gewezen naar Ischgl - het Ibiza van de Alpen - in Oostenrijk.

Wat het komende skiseizoen brengt, blijft afwachten. Landen veranderen voortdurend hun reisadviezen, wat het voor toeristen moeilijk maakt een reis lang op voorhand te plannen. De verwachting is bovendien dat in het najaar een nieuwe uitbraak van het virus wacht, terwijl er nog geen vaccin beschikbaar is. Het virus verspreidt zich bovendien sneller in een koude en vochtige omgeving. Het is dus maar de vraag hoe skigebieden daarmee zullen omgaan.



