Zwitserland heft inreisbeperkingen op

Het lijkt erop dat we de eerste echte zomervakantie krijgen waarbij corona eindelijk wat naar de achtergrond verdwijnt. En het enthousiasme is groot bij reizigers, want volgens de krant ‘Le Soir’ benaderen we nu al de recordcijfers van 2019. Daartegenover staat dat het aanbod door de crisis beperkt(er) is, wat de prijzen opdrijft. “Je boekt best zo snel mogelijk”, klinkt het.

22 maart