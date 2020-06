Zwitersland en Liechtenstein pakken uit met coronaproof slapen in suites onder blote hemel Karen Van Eyken

09 juni 2020

13u08

Bron: Krone, 20 Minuten 3 Reizen Vele mensen hopen deze zomer met vakantie te kunnen, maar dan wel liefst op een veilige manier. En laat nu net dát het opzet zijn van Zwitserland en Liechtenstein waar je coronaproof kan slapen in hotelkamers zonder muren of dak, maar mét adembenemend uitzicht.

Op 1 juli openen de zeven suites op zeven verschillende locaties. Het concept zet zich als volgt in de markt: “Nul sterren - de enige ster ben jij”.



“Het landschap van Zwitserland en Liechtenstein wordt het behang van de kamers zonder daken en muren”, leggen de bedenkers Frank Riklin, Peter Riklin en Daniel Charbonnier uit.

Nog een voordeel: social distancing is in de nulsterrenhotels geen probleem. “Dit jaar zagen we meer dan ooit dat gasten op zoek zijn naar verborgen plekken. Alle hotelsuites bieden service op maat in een natuurlijke omgeving met de zorgvuldige naleving van de hygiënevoorschriften”, zegt hotelexpert Charbonnier. Daarnaast is de behoefte aan frisse lucht, natuur en ruimte bijzonder groot tijdens de coronacrisis. “Je mag er zeker van zijn dat de zeven nieuwe hotelkamers tot de best geventileerde hotelkamers ter wereld behoren”, vertellen de bedenkers.

En ook als het weer tegenzit, is er een overdekte kamer in de buurt die dienst doet back-up. “Wanneer het bijvoorbeeld ‘s nachts begint te regenen, kunnen gasten de butler bellen.



De butler leidt hen dan naar de speciaal ingerichte ‘reservekamer’, die zich in een berghut of stal bevindt”, verklaart Frank Riklin. Een beschermend dekzeil wordt buiten over de suite gespannen zodat die geen schade oploopt.”

De suites onder de blote hemel kosten 295 euro per nacht, inclusief butlerservice. Niet bepaald goedkoop, maar wel een unieke ervaring. En dat blijkt ook uit de grote interesse voor het project. Sommige kamers zijn dit jaar al volledig volgeboekt.

Ook geïnteresseerd? Dan kan je hier boeken.



