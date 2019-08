Zwarte zaterdag op de Franse wegen kv

03 augustus 2019

04u46

Bron: ANP 0 Reizen De eerste zaterdag in augustus is traditiegetrouw de drukste dag op de Franse wegen. Verkeersinformatiedienst Bison Futé verwacht flinke opstoppingen op weg naar het zuiden, maar ook terugkerend vakantieverkeer moet rekening houden met extreme drukte.

De grootste problemen worden voorzien op de A6/A7 (Autoroute du Soleil) tussen Lyon en Orange, de A9 Orange-Montpellier-Barcelona, de A10 van Poitiers naar Bordeaux en vandaar de A62 Bordeaux-Toulouse en de A61 Toulouse-Narbonne. Ook worden lange wachttijden verwacht voor de Mont Blanctunnel richting Italië.

Alternatieve en minder drukke routes naar het zuiden zijn de A20 (Vierzon-Montauban) en de A71/A75 (Orléans-Béziers).



Ook elders in Europa wordt grote drukte op de wegen verwacht. In Duitsland zullen files ontstaan rond Stuttgart, Neurenberg en München en in het noorden bij Bremen en Hamburg. In Oostenrijk moet het verkeer aansluiten op de Fernpasroute in Tirol en de A10/A11 van Salzburg naar Slovenië, met de Karawankentunnel als grootste knelpunt. Verkeer in Zwitserland zal al vastlopen voor de Gotthardtunnel.

Dit weekend begint in Italië ook de zomervakantie, dus ook daar wordt het druk, met name op de wegen naar het zuiden en naar de Noord-Italiaanse meren.