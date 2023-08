Zwarte fileweekends voorbij, maar drukte op Europese wegen blijft duren: al 1.000 kilometer file op Franse wegen

De traditionele ‘zwarte weekends’ op de wegen naar het zuiden zijn achter de rug, toch waarschuwt reisbijstandsorganisatie VAB dat het nog steeds erg druk is op de Europese wegen. In Frankrijk is het opnieuw erg druk richting Middellandse Zee, maar ook naar Bordeaux en de Atlantische kust is het filerijden. Ook wie terugkeert uit vakantie moet op heel wat plaatsen schuiven.

In Frankrijk staat zaterdagvoormiddag opnieuw al 1.000 kilometer file. Rond Parijs en Lyon zijn de files beperkt, maar het is vandaag vooral erg druk op de A10 richting Bordeaux. Daar moeten vakantiegangers er rond de middag zo’n 2,5 uur bijtellen. Ook in Rhônevallei op de A7 is weer bijzonder druk met 2 uur extra wachttijd. Wie verder moet richting de Spaanse grens, rekent best nog eens anderhalf uur extra reistijd bij.

Ook het terugkerend verkeer ervaart nu grotere problemen. Van de Spaanse grens tot Orange is het 1,5 uur extra, van Orange tot Lyon een uur en drie kwartier. Wie de files op de Autoroute du Soleil probeert te vermijden via de A75 Clermont-Ferrand – Béziers moet er ook een uur bijrekenen. Aan de Mont Blanctunnel richting Italië is het één uur schuiven, richting Frankrijk loopt de wachttijd op tot anderhalf uur.

In Duitsland is het opnieuw erg druk in het zuiden. Op de A8 München – Salzburg komt er 45 minuten bij, in omgekeerde richting bijna een uur. Ook op de A7 tussen Ulm en de grensovergang in Füssen een half uur extra. In het noorden van en naar Scandinavië komt er bijna 45 minuten bij in beide richtingen.

Na de grote problemen van vorig weekend is de situatie in Oostenrijk min of meer normaal. Aan de Tauern en Karwankentunnel komt er ongeveer een half uur bij. Het is wel erg druk op de Fernpas met een uur extra voor wie terugkeert.

Aan de Gotthardtunnel heeft nu vooral het terugkerend verkeer last van files met 1u40 min extra wachten. Heenreizend verkeer moet er een uur bijtellen.