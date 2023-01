Zwaarste sneeuwval in vijf jaar op Mallorca

Update 400 gestrande toeristen nabij toeristi­sche trekpleis­ter Machu Picchu geëvacu­eerd vanwege onrust in Peru

Zowat 400 toeristen die al enkele dagen vastzaten aan de voet van de wereldvermaarde Incasite Machu Picchu, zijn zaterdag geëvacueerd naar Cuzco. Dat heeft het Peruaanse ministerie van Toerisme meegedeeld op Twitter. De overheid had al beslist de toeristische trekpleister te sluiten vanwege de onrust die het land sinds december in zijn greep houdt. Minstens 55 mensen zijn daarbij al om het leven gekomen. Bij protesten in Peru is het opnieuw tot hevige botsingen gekomen tussen demonstranten en politie. De politie heeft een universiteit in Lima ontruimd en meer dan 200 mensen gearresteerd, bericht de zender RPP Noticias.

22 januari