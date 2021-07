Zuid-Europa kleurt almaar roder: “Reisbeperkingen zullen tegen begin volgend jaar nog niet weg zijn”

Drukte op Europese wegen door vakantie-uit­tocht: hier sta je het langst stil

24 juli Wie met de auto op vakantie vertrekt naar Europese vakantiebesmettingen, houdt het best rekening met zeer moeilijk verkeer en lange files. Daarvoor waarschuwen mobiliteitsorganisaties Touring en VAB vandaag. Het is een rode dag in Europa voor het vertrek. Op de middag was het op alle wegen behoorlijk tot zeer druk.