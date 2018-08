Zoveel sigaretten "rook" je per dag op citytrip in de populairste steden in Europa kg

10 augustus 2018

11u21

Bron: Transport & Environment 0 Reizen Een midweek spenderen in één van Europa’s hoofdsteden is minder gezond dan je misschien zou verwachten. De luchtkwaliteit in de tien populairste citytripbestemmingen laat namelijk te wensen over en dat heeft een impact op je gezondheid. Dat meldt de Europese koepelorganisatie Transport & Environment (T&E). Een tripje van vier dagen staat gelijk aan het passief meeroken van één tot wel vier sigaretten, klinkt het.

Voor de cijfers baseerde T&E zich op de meest recente data van officiële - en in één geval particuliere - meetstations in de tien populairste citytripbestemmingen in Europa. In de data wordt gekeken naar de aanwezigheid van het schadelijke deeltje PM2.5, wat volgens T&E de meest gangbare maatstaf is voor het peilen van de luchtkwaliteit. Het deeltje wordt in de zomer voornamelijk verspreid door de uitstoot van auto's.

Een Amerikaanse studie suggereerde eerder al dat het inademen van hoge hoeveelheden van PM2.5 vergeleken kan worden met het roken van sigaretten. De deeltjes zijn klein genoeg om zich diep in de longen te nestelen en zich te verspreiden in de bloedstroom, en kunnen volgens het onderzoek bijdragen aan hartaanvallen, beroertes, longkanker en astma. Eén sigaret per dag staat gelijk aan een equivalent van PM2.5-niveau van 22 μg/m3, besluiten de wetenschappers.

Istanboel en Praag aan de leiding

T&E combineerde de data om een overzicht te bieden van het aantal 'sigaretten' dat je binnenkrijgt op een tripje van vier dagen in één van de top tien citytripbestemmingen in Europa.

Istanboel en Praag hebben de twijfelachtige eer om de eerste plaats te veroveren: het inademen van de vervuilde lucht in de steden staat gelijk aan het roken van één sigaret per dag, of dus vier sigaretten voor een tripje van vier dagen. Op de tweede plaats staat Milaan, waar je drie sigaretten op vier dagen ‘rookt’, gevolgd door Londen met 2,75 sigaretten.

Een vierde plaats wordt gedeeld door Amsterdam, Parijs, Rome en Wenen. In die steden adem je tijdens je citytrip het equivalent van twee gerookte sigaretten in. Tot slot blijven Barcelona en Dublin over met één sigaret op vier dagen.

Luchtkwaliteit- en dieselcoördinator bij T&E Jens Müller eist dat de steden ingrijpen. "Wanneer de lucht sterk vervuild is, worden we aangeraden om niet meer buiten te eten of te sporten. Maar wandelen in steden en eten op een terrasje is waar een citytrip om draait. Nu worden toeristen, kinderen inclusief, min of meer verplicht om te roken, gezien de gezondheidsimpact." Hij pleit ervoor om autofabrikanten een deadline te geven om de vervuiling van hun wagens aan te pakken of sterk vervuilende wagens te bannen uit de stadscentra.

België

België komt niet voor in het lijstje van de populairste citytrips, maar met behulp van deze app kan je eveneens zien hoeveel sigaretten je 'rookt' in Brussel of Antwerpen. Over het gelijkaardige concept klonk toen overigens al een kritische noot bij Katrien Smet, woordvoerder Vlaamse Milieumaatschappij. “Of die vergelijking ook daadwerkelijk klopt, vind ik twijfelachtig. [...] Er is toch nog een groot verschil tussen rechtstreeks sigarettenrook inhaleren en vervuilde lucht inademen.”

