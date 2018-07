Zoveel drinken Britten in een all-in hotel aan de Costa del Sol mvdb

09 juli 2018

16u26

Wie deze zomer naar een hotel aan de Spaanse Costa del Sol gaat, zal ongetwijfeld Britse toeristen tegen het lijf lopen.

De Britten zijn namelijk goed voor ongeveer de helft van de bezetting van de hotels. Vorig jaar trokken meer dan 5 miljoen Britse vakantiegangers richting het zuiden van Spanje. De meesten kiezen voor een all-in hotel, waar ze een week lang ongelimiteerd kunnen eten en drinken.

Op dinsdag 10 en donderdag 12 juli brengt Julie Colpaert in Telefacts Zomer op VTM een tweedelige reportage over de geheimen van het Spaanse Holiday World-resort in Benalmadena.

De reportage volgt het reilen en zeilen achter de schermen van het grootste hotel aan de Costa del Sol. Zo’n 500 personeelsleden zorgen ervoor dat alles gesmeerd loopt. “Elke dag verwerken we 2 ton voedsel”, vertelt het hoofd van de leveringen. ‘Voor het Engels ontbijt alleen al hebben we elke dag 1300 eieren, een goeie 1000 plakjes spek en 32 kilo bonen in saus nodig. Daar zijn de Engelsen zot van.”

Ook de cijfers over het drankgebruik zijn om van te duizelen. "Op een seizoen wordt er zo’n 250.000 liter bier, 63.000 flessen wijn en 12.000 flessen vodka gedronken", vertelt Alejandro, één van de barmannen in het resort. "Ik vind de Britten echt plezant, behalve als ze te veel op hebben. Ik heb hier al meegemaakt dat ze gewoon voor de fun tegen mijn bar stonden te plassen".

De geheimen van een Spaans all-in hotel, dinsdag 10 en donderdag 12 juli om 22.00 uur in Telefacts Zomer (VTM)