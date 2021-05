“Zorgeloos op vakantie, die tijd is voorbij”: toerisme-expert over de toekomst van het reizen

OVERZICHT. Canarische eilanden kleuren oranje, Italië smeekt om boekingen, Portugal voorlopig dicht voor Belgische toeristen: dit is situatie in jouw vakantie­land

6 mei Wie hunkert naar vakantie in het buitenland, houdt maar beter nauwgezet de coronakaart in de gaten. De situatie verandert namelijk van week tot week. Hier en daar verschijnen al wat meer oranje zones waar vakantie vieren nu al kan, maar elders zit het nog potdicht - al worden er volop plannen gemaakt om weer toeristen te ontvangen. “Boek uw vakantie, we kunnen niet wachten”, zegt de Italiaanse premier Draghi. En een vakantie boeken kan je al zeker doen op de Canarische eilanden, want zij kleuren oranje op de coronakaart. Maar in Portugal kunnen Belgische vakantiegangers voorlopig niet meer terecht omdat de incidentie in ons land te hoog is. Dit zijn de cijfers én de plannen van jouw vakantieland.