Reisonderzoek Gesponsorde inhoud Zorgeloos op reis als nieuw samengesteld gezin Aangeboden door TUI

14 januari 2019

13u37 0

Uit een reisonderzoek van TUI blijkt dat er bij nieuw samengestelde gezinnen meer behoefte is aan een reisje zonder kinderen. Toch maakt 55% van de nieuw samengestelde gezinnen reizen met het héle gezin. Nannouchka (38), mama van een zoontje van tweeënhalf én plusmama van twee zonen van 12 en 14, spreekt als ervaringsdeskundige.

Drie slaapkamers graag!

Nannouchka (38) is plusmama van de twee zonen (12 en 14) van Wim (46). Samen hebben ze een zoontje van tweeënhalf. “Dat is best een uitdagende mix, gezien het leeftijdsverschil. Gezien onze gezinssamenstelling kiezen wij doorgaans voor een vakantiehuisje met meer privacy, eerder dan een all-invakantie. Er staan eigenlijk maar drie dingen op het verlanglijstje: zon, een zwembad om af te koelen... en drie slaapkamers. Eentje voor Wim en ik, eentje voor de jongste zoon – die nog een middagdutje doet – en eentje voor de twee oudste zonen. Die laatste vinden de kamerindeling oké, want ze delen zowel bij ons thuis als bij hun mama ook een grote slaapkamer. Vorige zomer viel de keuze op Portugal. We huurden een huisje pal in het centrum van een middeleeuwse stad zodat we samen te voet naar de bakker konden met de jongste in de buggy, en niet telkens de auto in moesten om iets te bezichtigen. Door de kasseistraatjes konden we dan samen naar het kasteel wandelen en de cultuur opsnuiven, terwijl onze kleuter helemaal in de ban was van de ridders...”

“Nog voor nieuwjaar is onze zomerreis al geboekt!” Plusmama Nannouchka over vakantiestress

Autoloze zomervakantie

“We kiezen er heel bewust voor om níét met de auto op vakantie te gaan. Met een kleuter in een autostoel en twee pubers op de achterbank vastzitten op de Autoroute du Soleil, ik mag er niet aan denken. Liever het vliegtuig dus, al was dat twee jaar geleden ook een avontuur. De jongste zat de hele tijd op de schoot van mijn man en die zei na de landing: ‘Gelukkig zijn we hier een week, want ik ga toch even moeten bekomen’ (lacht). Volgende zomer trekken we naar Griekenland. Ik ben eigenlijk geen strandliefhebber, maar de twee oudste jongens houden enorm van snorkelen en voor de jongste zijn er de zeeschildpadden en het bekende scheepswrak. Als nieuw samengesteld gezin houden we veel rekening met de kinderen. Als de jongens zich amuseren tijdens de vakantie, zijn Wim en ik ook tevreden. zo simpel is het.”

Dank u voor de bloemen

“Onze vakantie was al lang voor nieuwjaar geboekt, maar dat moet ook wel als nieuw samengesteld gezin. Ik sta in het onderwijs, maar de ex-vrouw van Wim moet drie weken verplicht verlof nemen en dus moet je goed afspreken. Als beide gezinnen goed overleggen en zich flexibel opstellen, valt de puzzel wel in elkaar. De jongens zijn vorig jaar naast ons weekje in Portugal ook tien dagen naar Kroatië geweest met hun mama én nog eens tien dagen op scoutskamp. Ik ben blij dat we dat telkens zo vlot geregeld krijgen. Ik krijg met Moederdag al jarenlang een grote bos bloemen van de ex-vrouw van Wim, als dank voor alles wat ik voor haar zonen doe. Ik krijg nog altijd tranen in mijn ogen als ik daaraan denk...”

NSG-tips van (plus)mama Nannouchka



• Maak op voorhand goede afspraken over de kamerindeling en het dagprogramma.

Cruciaal met kinderen die nog een middagdutje doen!

• Maak een goede planning.

Heeft de mama van de pluszonen al vakantieplannen? En wanneer gaan de scouts precies op kamp dit jaar?

• Denk op voorhand na of je een auto -of vliegvakantie wenst.

Zie je het zitten om met het hele gezin urenlang in de auto te zijn? Of denk je eerder: hoe korter de vlucht, hoe beter? Het zuiden van Portugal is bijvoorbeeld zo’n tweeënhalf uur vliegen, ideaal met kinderen.

• Doe wat water in de wijn...

Kies je bestemming op maat van de kinderen. Die architectuurreis kan later nog altijd.

Zoals plusmama Nannouchka heb je als NSG vaak meerdere kamers nodig.

Bij TUI villas vind je bijvoorbeeld verschillende vakantiehuizen, perfect voor grote gezinnen. Zo vind je mooie villa’s in Griekenland of Spanje, voor een heerlijke zomervakantie.

Wil jij met je gezin op vakantie met de auto? Neem dan een kijkje bij het aanbod autovakanties, en vind je ideale vakantiehuisje, villa of vakantiepark in bijvoorbeeld Frankrijk en Italië.

Boek gemakkelijk jouw eigen trip via www.tui.be of win jouw eigen droomvakantie op www.kinderenzijndebaas.be.