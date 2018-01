Zoon van Bobbejaan Schoepen zet plannen voor nieuw pretpark voort FT

Bron: Gazet van Antwerpen 2 Vanderveken Een toekomstbeeld van het indoorpark, zoals het er in Mol had moeten komen. Reizen Krijgt ons land toch een nieuw indoorpretpark? Als het van Jack Schoepen, voormalig directeur van Bobbejaanland én zoon van, afhangt wel. Dat zegt hij in Gazet van Antwerpen. De plannen voor een themapark in Mol zijn vorige zomer afgeketst, nu richt Schoepen zijn vizier op twee andere locaties.

Jack Schoepen, zoon van wijlen Bobbejaan, geeft niet op. Hij loopt al jaren rond met het idee om een nieuw pretpark op te richten. De jongste jaren kwam dat plan in een stroomversnelling. Zijn themapark - dat de naam Captain Jack krijgt - zou aanvankelijk gebouwd worden op de parking van Sunparks in Mol. Het park zou momenteel in volle opbouw zitten en in het najaar van 2018 de deuren openen. Maar het project strandde afgelopen zomer met zicht op de finish.

Toch wil Schoepen zijn liefde koste wat kost zien uitgroeien tot volwaardig pretpark. Het educatieve park, dat kinderen op een interactieve manier wil laten kennismaken met alle aspecten van de luchtvaart - altijd Schoepens 'obsessie' geweest - verrijst binnenkort allicht op een andere locatie in ons land. "De frustratie en teleurstelling leeft nog dat de plannen in Mol niet zijn doorgegaan, maar ik heb sindsdien niet stilgezeten", vertelt Schoepen in het interview. Hij ziet zijn 'Captain Jack' het liefst verrijzen in de provincie Antwerpen. "Niet alleen omdat ik zelf in de Kempen woon en ons familieverhaal hier ligt, maar ook omdat de provincie mijn plannen altijd gesteund heeft. Ik heb momenteel twee zeer goede locaties op het oog, waarover volop gesprekken lopen." Eén locatie ligt in Wallonië, een andere in Antwerpen. Meer wil Schoepen nog niet kwijt.

'Captain Jack' moet 12.000 vierkante meter groot worden en wordt, zoals Schoepen zegt, "niet de zoveelste binnenspeeltuin". Met de investering is zo'n 18 miljoen euro gemoeid.

