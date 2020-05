Zomervakantie in Frankrijk is hoogst onzeker Frank Renout

04 mei 2020

06u51 24 Reizen Het is zeer de vraag of we deze zomer weer massaal de Autoroute du Soleil naar het zuiden kunnen nemen. De lockdownmaatregelen in Frankrijk zijn nog lang niet afgelopen.

“Het is niet de bedoeling dat er straks hordes aan buitenlandse toeristen ons land binnenkomen’’, zegt staatssecretaris Jean-Baptiste Lemoyne (Toerisme). “In eerste instantie zal vooral het binnenlandse toerisme weer aantrekken.’’ Ook minister van Volksgezondheid Olivier Véran wil de verwachtingen temperen. “Ik weet nog niet of de stranden straks weer opengaan. Het coronavirus gaat niet op vakantie.’’

Zowel aan de Middellandse Zee als aan de Atlantische kust blijven de stranden in elk geval tot begin juni dicht. Van restaurants en cafés is nog helemaal niet bekend óf en wanneer die weer open gaan. Campinghouders zitten in zak en as. Eind april waren er bij campings in de populaire Dordogne nog nauwelijks reserveringen gedaan voor de zomer.

Onmogelijk

“De zomervakantie kan er dit jaar wel eens anders uit gaan zien dan voorgaande jaren”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. Hij wijst erop dat veel Europese landen hun grenzen hebben gesloten. Dat maakt het alleen al praktisch onmogelijk voor veel mensen om op vakantie te gaan. “Europa moet één lijn trekken bij het heropenen van grenzen’’, aldus Castaner. “Dat proberen we nu te regelen samen met andere Europese landen.”

Het toerisme is een belangrijke kurk voor de Franse economie in de zomermaanden. Jaarlijks komen er zo’n 90 miljoen toeristen naar Frankrijk. Voor Belgen op autovakantie is Frankrijk nog altijd de meest populaire vakantiebestemming.

Quarantaine

Frankrijk legt geen coronaquarantaine op aan reizigers uit België en andere landen van de Europese Unie, ongeacht hun nationaliteit. De verplichting om je de eerste veertien dagen na aankomst af te zonderen, gaat ook niet gelden voor mensen die aankomen uit het Verenigd Koninkrijk en enkele andere landen.

Oorspronkelijk was de Franse regering van plan voor reizigers uit alle landen een dergelijke quarantaine op te leggen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, melden Franse media. Minister Olivier Veran van Gezondheid had de verplichte zelfisolatie voor personen zonder ziekteverschijnselen zaterdag aangekondigd.

Het is ook nog onzeker of de Fransen zélf wel op vakantie kunnen. De autoriteiten raden de Fransen af om naar het buitenland te reizen. In eigen land mogen de Fransen vanaf 11 mei alleen nog maar in een straal van 100 kilometer van hun huis reizen. Wel gaan vanaf die dag weer de winkels weer open en is het de bedoeling dat velen het werk hervatten.

“Je kunt mensen niet vragen weer aan het werk te gaan en ze dan niet hun plezier en vrije tijd gunnen’’, zei de burgemeester van badplaats Fouesnant in Bretagne. “Ik kan me niet voorstellen dat de stranden deze zomer dicht blijven. Als je dat doet, komen de mensen in opstand.’’