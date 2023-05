Zomeren in New York: 5 originele doe-tips voor een geslaagde zomervakantie

HLN ShopGroene parken, stranden in overvloed en een flinke portie fun en cultuur. New York heeft alles in huis voor een geslaagde zomervakantie. HLN Shop bevoorraadt je alvast met vijf tips om maximaal te genieten onder de New Yorkse zon.

Zonnen op het strand

New York is omringd door water. Met 22 kilometer aan openbare stranden worden strandliefhebbers hier op hun wenken bediend. Dé place to be is natuurlijk het mondaine The Hamptons, waar heel wat rijke New Yorkers een buitenverblijf hebben. En vergeet ook Brooklyns Coney Island niet. Met een groot zandstrand, een houten strandboulevard, wereldberoemde hotdogs en het gekende pretpark Luna Park biedt Coney Island topentertainment voor groot en klein. In het verlengde van Coney Island ligt Brighton Beach, het strand van de Russische wijk ‘Little Odessa’. Langs het brede zandstrand verrassen tal van gezellige beachrestaurants je met hun etnische keuken.

Voor de mooiste stranden van New York moet je in Queens zijn. Echte pareltjes zijn Jacob Riis Park Beach en de Rockaways, met surfstranden en de langste zandstrook in New York. Zoek je liever de rust op? Trek dan naar het Fort Tilden Beach, met haar ongerepte natuur. De perfecte ontspanningsplek voor elke strandlover vind je in New York.

Zoek verkoeling in een museum

Tijdens de zomer kunnen de temperaturen in New York flink oplopen. Dé verkoelingstip voor hete dagen? Duik een museum in voor een fris bad van cultuur (en airconditioning). Van kunst en mode tot geschiedenis en wetenschap: New York biedt musea van wereldklasse. Kunstliefhebbers halen hun hart op in het wereldberoemde The Museum of Modern Art, het Guggenheim of The Metropolitan Museum of Art.

Voor gezinnen is het American Museum of Natural History - mét indrukwekkende dinosaurusexpo - een echte aanrader. Breng zeker ook een bezoekje aan het 9/11 Museum, waar je die bewuste 11 september herbeleeft. Een museum dat beklijft. Ben je van plan om meerdere musea te bezoeken? Schaf dan op voorhand een museumpas aan. Die bevat vaak extraatjes zoals toegang tot het Empire State Building, Top of the Rock in Rockefeller Center, boottochten en fietsverhuur.

Relaxen in het park

Even aan het drukke stadsleven ontsnappen doe je in de vele groene parken van New York. Central Park is met stip het bekendste stadspark en een absolute must-visit. Picknick er op een van de uitnodigende grasvelden, breng een bezoekje aan de Central Park Zoo, het Belvedere Castle of de Strawberry Fields. Tijdens de zomermaanden verandert het beroemde stadspark in een bruisende eventlocatie. Vergeet Broadway en pik er een voorstelling van Shakespeare in the Park mee. Een onvergetelijke zomeravond gegarandeerd.

Nog zo’n aanrader is het High Line park. Je loopt er over een twee kilometer lang wandelpad, dat acht meter boven de straten van Manhattan zweeft. Nestel je op het voormalige viaduct in een van de vele loungebanken en geniet van een geweldig uitzicht op Manhattan en de Hudson River. High Lane Park is in de lente- en zomermaanden een van de beste gratis bezienswaardigheden van New York. Een rustigere groene oase is het Brooklyn Bridge Park. Het adembenemende zicht op de Manhattan skyline en de filmavonden tijdens de zomermaanden krijg je er gratis bovenop. Voor de kinderen heeft het park een grote speeltuin en een klassieke draaimolen in petto.

Kuieren over de marktjes

Mengen met de locals doe je op de vele vlooienmarkten in New York. De Chelsea Flea Market is een geweldige plek om vintage schatten te scoren en van betaalbaar streetfood te smullen. Perfect te combineren met een wandeling door het High Lane Park. Voor de grootste en oudste vlooienmarkt van New York moet je aan de Upper West Side in Manhattan zijn. Op Grand Bazaar NYC stellen meer dan 100 lokale verkopers er wekelijks hun kledij, kunst, sierraden en andere pronkstukken voor. Je vindt er gegarandeerd iets unieks.

Foodies worden in de watten gelegd bij Smorgasburg, een hippe foodmarkt in Brooklyn met meer dan honderd kraampjes met internationale delicatessen zoals gefrituurde ansjovis, beef burgers, broodjes met ricotta en watermeloen en nog veel meer lekkers.

Supporteren tijdens een sportwedstrijd

Bij een trip naar New York denk je misschien niet meteen aan sport. Toch is een bezoek aan een sportwedstrijd tijdens de zomermaanden een echte aanrader. De zomer staat in New York volledig in het teken van honkbal of baseball, zoals de Amerikanen het noemen. De New York Yankees, een van de bekendste sportteams ter wereld, spelen hun thuiswedstrijden in het indrukwekkende Yankee Stadium. Een aanrader voor een sportieve avond uit. Vergeet op voorhand geen tickets te reserveren, want de Yankees zijn gigantisch populair.

Tennisfans die in augustus in New York zijn hebben geluk. Op het einde van de zomer vindt namelijk het US Open tennistornooi plaats: hét sportieve hoogtepunt in de Verenigde Staten. Een unieke kans om toptennistalent aan het werk te zien.

