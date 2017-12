Zomer lijkt nog ver, maar touroperators verkopen een vijfde meer vroegboekingen EB

Wat de topbestemmingen betreft, staat Griekenland bij TUI met stip voor komende zomer bovenaan. Reizen Bij touroperator TUI vliegen de vroege boekingen voor volgende zomervakantie tegen hoog tempo de deur uit. "We hebben al twintig procent meer verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar", zegt Piet Demeyere van TUI.

"De consument boekt almaar vroeger, omdat hij in het verleden merkte dat hij niet meer voldoende aan zijn trekken kwam in de hotels van zijn keuze in de zomer. De interessantste hotels en resorts waren al volgeboekt. En daarnaast worden de voordelen van de vroege boekingen ook almaar interessanter." Ook bij tourperator Thomas Cook zijn ze erg enthousiast over de verkoop van de vroege boekingen.

"Wie vorig jaar wat te lang wachtte met boeken, kon alleen nog in heel goedkope budgethotels of in heel dure vijfsterrenhotels en -resorts terecht", zegt Demeyere van TUI. "Het erg populaire tussensegment was meteen uitverkocht. Om dat scenario te voorkomen, boeken de vakantiegangers dit jaar alsmaar vroeger."

"We noteren een zeer sterke 'double digit' groei ten opzichte van vorig jaar, met een bijzonder goede start voor de zomerverkoop", zegt ook Nathalie Meert van Thomas Cook.

Voordelen

Piet Demeyere wijst erop dat er tal van extra voordelen zijn voor vroege boekers, zoals gratis heen-en-weer transfert naar de luchthaven. "Het aantal gratis plaatsen voor kinderen tot 14 jaar is in ons aanbod uitgebreid van 1.000 vorig jaar naar 2.000 dit jaar", voegt Demeyere daar aan toe. "We huldigen ook het Colruyt-principe dat wie elders een goedkopere prijs vindt voor een bepaalde reis dan bij ons, die prijs ook bij ons betaalt en er 50 euro premie bovenop krijgt."

Ook Thomas Cook vecht met een scherpe prijsstelling tegen de concurrentie. "Wij passen voor onze vliegvakanties automatisch de prijs aan, indien twee weken voor vertrek er een goedkopere vlucht verkrijgbaar zou zijn in de markt", zegt Nathalie Meert van Thomas Cook. Ook zij bevestigt dat het gratis privévervoer naar en van de luchthaven een prima lokker blijkt voor de vroege boekingen. "En daarnaast is er ons samenwerkingsakkoord met Brussels Airlines waardoor we lijnvluchten kunnen aanbieden die een veel grotere garantie bieden op vaste vluchturen."

Toppers

Wat de topbestemmingen betreft, staat Griekenland bij TUI met stip voor komende zomer bovenaan, gevolgd door andere bestemmingen rond de Middellandse Zee, zoals Kroatië, Cyprus en Turkije. Ook Spanje doet het nog vrij goed, al is de vraag niet meer zo groot als de vorige jaren, wellicht omdat de consument de prijzen in Spanje toch wat te duur vindt." Bij Thomas Cook zijn de topbestemmingen Turkije, Tunesië en Egypte.

