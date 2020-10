Zomaar van hot naar her reizen, is ook met een coronavaccin iets wat we zullen moeten loslaten

Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de universiteit van Kopenhagen, schetst een somber beeld van de toekomst zelfs indien er een coronavaccin wordt gevonden. “Aids legde de vrije seks aan banden, Covid-19 is ook een soa, geen seksuele, maar een sociaal overdraagbare aandoening. De seks zoals we die in de jaren 70 hadden, is nooit teruggekomen. Ik denk dat hetzelfde gaat gelden voor onze sociale relaties”, zegt de Nederlander in een interview met de Volkskrant.

Als jonge internist behandelde Westendorp eind jaren 80 aidspatiënten. De tijden van vrije seks zijn voorbij, concludeerde Westendorp (61) toen hij de gevolgen van de toen nog onbekende infectieziekte zag. “Iedereen deed het toen met elkaar zonder condoom, je kunt het je nu niet meer voorstellen.” Zoals aids ons seksleven definitief heeft veranderd, zal corona het vrije sociale verkeer voor altijd aan banden leggen, denkt de professor die verschillende bestsellers over gezond ouder worden op zijn naam heeft staan.

Geen steeds wisselende groepen

“Covid-19 is ook een soa, geen seksuele, maar een sociaal overdraagbare aandoening. Van de aidsepidemie hebben we geleerd dat we het aantal seksuele partners moeten beperken en geen onbeschermde seks moeten hebben.” Anno 2020 ziet Westendorp gelijkenissen in volle coronapandemie. “Nu leren we dat we niet in steeds wisselende groepen moeten samenzijn en dat we ons tegen elkaar moeten beschermen, met mondkapjes, door geen handen te schudden. De seks zoals we die in de jaren 70 hadden, is nooit teruggekomen. Ik denk dat hetzelfde gaat gelden voor onze sociale relaties.”

Het idee dat we zomaar op gelijk welk moment overal naartoe kunnen reizen moeten we volgens Westendorp echt loslaten. “Hup naar Parijs en dan doorvliegen naar Ischgl (Oostenrijk) om daar twee dagen te skiën, en dan zondagavond nog mooi op tijd terug in (de Nederlandse provincie) Brabant voor het carnaval. Het is dé verbeelding van de sterk wisselende sociale contacten. Dat komt niet meer terug. Echt niet. Er zal een nieuw normaal ontstaan.” Komt nog bij dat Covid-19 al het derde coronavirus is na SARS (2002-2004) en MERS (2012-... ). “Er ligt vast al ergens een nieuw te slapen”.

Westendorp is ervan overtuigd dat dit ook blijft na de ontwikkeling van een coronavaccin, iets waar zijns inziens te veel op gefixeerd wordt. Het is volgens hem nog maar de vraag of dit vaccin ook kwetsbare mensen genoeg zal beschermen. Het griepvaccin werkt bij ouderen veel minder effectief omdat hun immuunsysteem zwakker is. “Elk winterseizoen verliezen we tot wel vijf- à zevenduizend ouderen aan de griep.”

“Niet handen schudden, maar handen wassen”

En de toekomst? “In plaats van handen schudden, gaan we handen wassen als begroetingsceremonie”, verduidelijkte Westendorp in een gesprek met Nieuwe Feiten op Radio 1. “We moeten ons zelfdiscipline opleggen en we moeten ons realiseren dat we onderdeel uitmaken van de samenleving.” Hij prijst daarbij Denemarken - het land is slechts mild getroffen door de pandemie - waar hij woont en werkt. “‘Me-in-We’ is onderdeel van het Scandinavisch model. Je bent een persoonlijkheid, maar je bent onlosmakelijk verbonden met de mensen rondom je heen. De groep heeft de verantwoordelijkheid het goed te doen zodat jij je kan ontplooien, maar jij hebt zelf een verantwoordelijkheid naar de groep toe.”

“Als je zo geen consistent beleid kunt voeren als land, dan kun je het bij een exploderend virus gewoon vergeten”, besluit de geriater.

